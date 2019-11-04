"Как у "Реала" с Зиданом?" Ребров рассказал о возвращении в "Динамо"

Главный тренер венгерского "Ференцвароша" Сергей Ребров рассказал, что не разговаривал с президентом "Динамо" Игорем Суркисом на тему возможного возвращения в киевский клуб.

Сергей Ребров twitter.com/alahli_fcen

"У меня нормальные отношения с Игорем Михайловичем, мы общаемся. Поверьте, я желаю "Динамо" только удачи, желаю удачи Алексею Александровичу (Михайличенко - Ред.), который делает свою работу качественно, старается помочь команде. В разговорах с Игорем Михайловичем у нас не было ничего о нашей совместной работе", - сказал Ребров в интервью программе "Профутбол".

Также он привел в пример второе пришествие в "Реал" Зинедина Зидана, с которым мадридская команда находится в кризисе.

"Вы хотите, чтобы я вернулся в "Динамо" и с командой было так же, как сейчас у "Реала" с Зиданом? Главное, что есть хорошая работа, где тебе нравится, где ты чувствуешь, что нужен. Можно работать везде – и в Саудовской Аравии", – добавил 45-летний украинский тренер.

Напомним, Сергей Ребров возглавлял "Динамо" с 2014-го по 2017 год, дважды выиграв УПЛ и выйдя с командой в плей-офф Лиги чемпионов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ребров прокомментировал успех сборной Украины в отборе Евро-2020 и поделился своим мнением по поводу будущего Андрея Шевченко.

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