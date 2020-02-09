"Как так можно... Что попало": Морозюк жестко прошелся по "Динамо"

Бывший капитан киевского "Динамо" Николай Морозюк заявил, что в столичном клубе отсутствует система работы с футболистами.

По мнению полузащитника турецкого "Ризеспора", он не получал удовольствия от игры в составе "бело-синих".

Николай Морозюк ФК "Ризеспор"

"Динамо" – это спонтанщина, что попало. Я просто знаю эту команду изнутри. Есть хорошие игроки, очень хорошая молодежь, нет людей, которые умеют с ними работать. Это мое мнение. Это дорога в никуда. Я не хотел играть там, хотя у меня было три года контракта. Были такие депрессняки... Как так в футбол можно играть... Ну не можешь ты играть как робот", – цитирует Морозюка "Динамо" Киев от Шурика.

Как сообщал OBOZREVATEL, супруге Николая Морозюка Ирине грозит тюрьма из-за исполнения гимна Украины в полуголом виде.

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