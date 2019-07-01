"Как огурцы в теплице": в Беларуси жестко осадили россиян из-за "объединенного чемпионата"

Главный тренер белорусского БАТЭ Алексей Бага выступил категорически против объединения с Российской футбольной Премьер-лигой.

По мнению наставника самого титулованного клуба страны, участие команд из Беларуси в российском первенстве ничего не даст.

Алексей Бага ФК БАТЭ

"Цель этого попадания в российскую премьер-лигу? Что мы преследуем, туда войдя? Много слышу: набраться опыта. Хорошо. Потратили два килограмма денег, набрали опыт, заняли место, которое не позволяет играть в еврокубках, вернулись домой после 30-го тура. Где теперь нам опыт этот применять? Мы станем расти, как огурцы в теплице. БАТЭ, обыгрывая "Арсенал", "Баварию", ПАОК, получает опыт выше крыши. И мы сами формируем свой бюджет, не просим и не ходим с протянутой рукой. Вот мое мнение", – цитирует Багу "Прессбол".

Как сообщал OBOZREVATEL, руководители Российского футбольного союза намерены пригласить в чемпионат РФ лучшие клубы из стран бывшего СССР.

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