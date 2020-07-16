Как "Динамо" попасть в квалификацию Лиги чемпионов: названо условие

Чтобы попасть в квалификацию Лиги чемпионов "Динамо" достаточно не проиграть "Колосу". ФК "Динамо"

"Динамо", чтобы занять итоговое второе место в УПЛ, дающее право выступить в квалификации Лиги чемпионов, достаточно в последнем туре 19 июля не проиграть "Колосу" из села Ковалевка Васильковского района Киевской области.

В случае равенства очков с "Зарей" вторыми будут столичные футболисты за счет большего количества очков в личных встречах.

"Заря" попадет в квалификацию ЛЧ только если обыграет "Десну", а киевляне уступят "Колосу". Черниговский клуб уже не имеет шансов на второе место.

Турнирная таблица УПЛ

Как сообщал OBOZREVATEL, "бело-синие" в 31-м туре победили "Зарю" (3:1), а "Десна" проиграла "Александрии" (1:3).

Столичная команда набрала 59 очков и поднялась с третьей строчки на вторую, сместив оттуда подопечны Виктора Скрипника (57 пунктов)

У "Десны" остались прежние 55 очков и четвертое место в таблице.