Как "Динамо" готовится добыть первую победу в Лиге Европы - фоторепортаж

"Динамо" отправилось на первый гостевой матч группового турнира Лиги Европы этого сезона, где киевлян примет чешский "Яблонец". "Бело-синие" не просто намерены взять максимум на поле чехов, но и победой реабилитироваться за неудачу в 1 туре - 2:2 с "Астаной".

Пока же подопечные Александра Хацкевича сделали "пробный забег" на стадионе "Яблонца", потренировавшись на мокром после дождя газоне на фоне замечательных горных пейзажей.

Вместе с "Динамо" на тренировке присуствовал и корреспондент OBOZREVATEL, зафиксировав несколько ярких моментов вечера.