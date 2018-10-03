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Как "Динамо" готовится добыть первую победу в Лиге Европы - фоторепортаж

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"Динамо" отправилось на первый гостевой матч группового турнира Лиги Европы этого сезона, где киевлян примет чешский "Яблонец". "Бело-синие" не просто намерены взять максимум на поле чехов, но и победой реабилитироваться за неудачу в 1 туре - 2:2 с "Астаной".

Пока же подопечные Александра Хацкевича сделали "пробный забег" на стадионе "Яблонца", потренировавшись на мокром после дождя газоне на фоне замечательных горных пейзажей.

Вместе с "Динамо" на тренировке присуствовал и корреспондент OBOZREVATEL, зафиксировав несколько ярких моментов вечера.

Как "Динамо" готовится добыть первую победу в Лиге Европы - фоторепортаж
Как "Динамо" готовится добыть первую победу в Лиге Европы - фоторепортаж
Как "Динамо" готовится добыть первую победу в Лиге Европы - фоторепортаж
Как "Динамо" готовится добыть первую победу в Лиге Европы - фоторепортаж
Как "Динамо" готовится добыть первую победу в Лиге Европы - фоторепортаж
Как "Динамо" готовится добыть первую победу в Лиге Европы - фоторепортаж
Как "Динамо" готовится добыть первую победу в Лиге Европы - фоторепортаж
Как "Динамо" готовится добыть первую победу в Лиге Европы - фоторепортаж
Как "Динамо" готовится добыть первую победу в Лиге Европы - фоторепортаж
Как "Динамо" готовится добыть первую победу в Лиге Европы - фоторепортаж
Как "Динамо" готовится добыть первую победу в Лиге Европы - фоторепортаж
Как "Динамо" готовится добыть первую победу в Лиге Европы - фоторепортаж
Как "Динамо" готовится добыть первую победу в Лиге Европы - фоторепортаж
Как "Динамо" готовится добыть первую победу в Лиге Европы - фоторепортаж
Как "Динамо" готовится добыть первую победу в Лиге Европы - фоторепортаж
Как "Динамо" готовится добыть первую победу в Лиге Европы - фоторепортаж

Читайте все новости по теме "Лига Европы" на OBOZREVATEL.

Тема
Лига Европы
Персона
Александр Хацкевич
Объект
ФК Динамо Киев
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