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2 марта • обновлено в 11:23
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Известный журналист возмутился судейством в матче "Динамо"

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Заместитель главного редактора еженедельного журнала "Футбол" Андрей Шахов остался недоволен уровнем судейства в матче 20-го тура УПЛ между "Днепром-1" и киевским "Динамо".

"Этот матч – наглядное подтверждение того, почему я против женщин в футболе. Трижды VAR исправлял грубейшие ошибки судьи. Я вообще не представляю, как в эпизоде с пенальти можно было усмотреть симуляцию у Русина", – написал Шахов в Telegram-канале "Шах и Шах".

Екатерина Монзуль

Екатерина Монзуль

Укринформ

Напомним, что "Днепр-1" победил столичный клуб со счетом 3:1 благодаря хет-трику вышедшего на замену Владислава Супряги, который принадлежит "Динамо", но выступает за днепрян на правах аренды.

Как сообщал OBOZREVATEL, донецкий "Шахтер" также потерпел сенсационное поражение в поединке 20-го тура украинской Премьер-лиге, проиграв в выездном матче против полтавской "Ворсклы".

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Читайте все новости по теме "Премьер-лига Украины" на OBOZREVATEL.

Тема
Премьер-лига Украины
Персона
Екатерина Монзуль
Место
Украина Днепр
Тег
ФК Динамо Киев
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Серега Вий
Серега Вий
Ошибки делают все.Главное их признать и вовремя исправить.VAR им в помощь.Отличное судейство.Монзуль лучшая.Хотя, раньше,я тоже был против баб в футболе.И я признал свою ошибку
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