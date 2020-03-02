Известный журналист возмутился судейством в матче "Динамо"

Заместитель главного редактора еженедельного журнала "Футбол" Андрей Шахов остался недоволен уровнем судейства в матче 20-го тура УПЛ между "Днепром-1" и киевским "Динамо".

"Этот матч – наглядное подтверждение того, почему я против женщин в футболе. Трижды VAR исправлял грубейшие ошибки судьи. Я вообще не представляю, как в эпизоде с пенальти можно было усмотреть симуляцию у Русина", – написал Шахов в Telegram-канале "Шах и Шах".

Екатерина Монзуль Укринформ

Напомним, что "Днепр-1" победил столичный клуб со счетом 3:1 благодаря хет-трику вышедшего на замену Владислава Супряги, который принадлежит "Динамо", но выступает за днепрян на правах аренды.

Как сообщал OBOZREVATEL, донецкий "Шахтер" также потерпел сенсационное поражение в поединке 20-го тура украинской Премьер-лиге, проиграв в выездном матче против полтавской "Ворсклы".

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