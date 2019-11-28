Российских спортсменов призвали подать в суд на РФ

Одиозный российский комментатор Василий Уткин остался недоволен действиями российских властей в допинговом скандале и призвал спортсменов подавать иски против РФ.

"На самом деле я бы хотел, чтобы хотя бы один спортсмен, оказавшийся в этой ситуации, подал иск по отношению к России, потому что всё, что с ними происходит, во многом связано с неправильной политикой российского государства и спортивных государственных органов", – цитирует Уткина издание Чемпионат.

Василий Уткин АиФ

Журналист считает, что государство слишком халатно отнеслось к этой "спецоперации", думая, что "никто ничего не найдет".

"Ну решили вы подтасовать эту базу данных. Но что это такое? Это спецоперация. Оказывается, вы не умеете делать спецоперации. Вы думаете, что стираете и этого никто не заметит. А оказывается, это очень легко заметить. Оказывается, вы мухлюете и думаете, что никто не найдёт", – заявил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Уткин чувствует полное бессилие в связи с допинговым скандалом, который потряс Россию.

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