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29 ноября • обновлено в 10:59
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Российских спортсменов призвали подать в суд на РФ

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Одиозный российский комментатор Василий Уткин остался недоволен действиями российских властей в допинговом скандале и призвал спортсменов подавать иски против РФ.

"На самом деле я бы хотел, чтобы хотя бы один спортсмен, оказавшийся в этой ситуации, подал иск по отношению к России, потому что всё, что с ними происходит, во многом связано с неправильной политикой российского государства и спортивных государственных органов", – цитирует Уткина издание Чемпионат.

Василий Уткин

Василий Уткин

АиФ

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Журналист считает, что государство слишком халатно отнеслось к этой "спецоперации", думая, что "никто ничего не найдет".

"Ну решили вы подтасовать эту базу данных. Но что это такое? Это спецоперация. Оказывается, вы не умеете делать спецоперации. Вы думаете, что стираете и этого никто не заметит. А оказывается, это очень легко заметить. Оказывается, вы мухлюете и думаете, что никто не найдёт", – заявил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Уткин чувствует полное бессилие в связи с допинговым скандалом, который потряс Россию.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Тема
допинговый скандал
Персона
Василий Уткин
Место
Россия
Тег
Новости России
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Червоний Данило
Червоний Данило
на россии в основном доходяги и алкаши...им без допинга в спорте никак! поэтому и пичкают себя, чтобы казаться такими сильными..спортивными! русские - дешевки!
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Иванович Василий
Иванович Василий
Зря Василий стучится в открытую дверь: решение-то - уже есть, и оно - в Рулимпиаде мира, с рулимпом, рулимпийскими чемпионами мира и наградами "рулим"-1,2,3. Надо лишь с китайцами как следует пообщаться, чтобы принимали участие, и - рулимпиада начнет свое восхождение. Есть же уже олимпийский чемпион на территории РФ - не за горами, значит, и рулимп, и - делов-то!..
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Как думаете - помажут Васе Уткину дверную ручку "Новичком"?
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Куралесов Вася
Куралесов Вася
Одиозный Сергей, а зачем? пару плюх по его жирному хлебалу и он снова "патриет расеи" и фанат пуйла солнцеликого... тут все банально просто...система отработана до мелочей...
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