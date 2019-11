Известный футболист нанес сопернику жуткую травму и впал в истерику

Нападающего "Тоттенхэма" Сон Хын Мина удалили с поля в матче 11-го тура чемпионата Англии по футболу в Премьер-лиге за страшный фол против игрока "Эвертона" Андре Гомеша.

На 77-й минуте матча форвард Южной Кореи в подкате въехал в ноги полузащитнику "ирисок", после чего лодыжка португальца оказалась сломана. Увидев это, Сон расплакался и схватился за лицо.

In a match between Everton and Tottenham, Andre Gomes of Everton suffered a serious leg injury against Tottenham.



Red card was issued to Son Heung-min for the hard tackle



