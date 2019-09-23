Из-за игрока "Динамо": Шевченко изменил состав сборной Украины

Защитник киевского "Динамо" Артем Шабанов получил дополнительный вызов в сборную Украины на ближайшие матчи отбора Евро-2020.

Центрбек будет готовиться к поединкам против Литвы (11 октября в Харькове) и Португалии (14 октября в Киеве), информирует пресс-служба Украинской ассоциации футбола. Такое решение тренерский штаб Андрея Шевченко принял в связи с травмой другого защитника "Динамо" Никиты Бурды, который ранее был включен в заявку "желто-синих".

Денис Бойко и Артем Шабанов ФФУ

Никита получил повреждение в поединке 8-го тура Премьер-лиги, в котором киевляне в Полтаве обыграли местную "Ворсклу". Сроки восстановления футболиста будут определены позже.

Как сообщал OBOZREVATEL, представлены все расклады для сборной Украины в отборочном турнире к чемпионату Европы 2020 года.

У нас в Telegram ты узнаешь первым, когда Ломаченко станет абсолютным чемпионом мира!