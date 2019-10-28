Экс-украинец, капитан польского клуба "Ягеллония" Тарас Романчук отказался пожать руку игроку "Вислы" перед матчем чемпионата Польши, так как ранее соперник назвал его "бандеровцем".

Тарас Романчук

Инцидент произошел перед стартовым свистком поединка национального первенства Польши "Висла" – "Ягеллония". Тарас Романчук, который вывел на поле свою команду с капитанской повязкой, ограничился приветствием арбитров и демонстративно проигнорировал капитана хозяев – поляка Доминика Фурмана.

Оба игрока уже вступали в конфликт ранее. В февраля 2019 года между футболистами "Вислы" и "Ягеллонии" произошла стычка на поле, в результате которой Фурман назвал Романчука "бандеровцем". Спустя несколько дней оба игрока принесли друг другу официальные извинения.

Яремчук является уроженцем города Ковель, Волынской области. В 2018 году полузащитник дебютировал за сборную Польши, ранее получив гражданство этой страны. С 2013 года полузащитник выступает в чемпионате Польши.

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