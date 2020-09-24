Итальянский клуб повысил предложение "Динамо" по "новому Шевченко" на 2 млн евро

Итальянская "Болонья" улучшила предложение "Динамо" по трансферу нападающего киевлян Владиславе Супряги.

Как сообщает журналист Николо Скира, команда из Бергамо предложила за аренду 20-летнего футболиста сборной Украина с обязательством выкупа 12 миллионов евро и бонусы.

По информации Скиры, президент "бело-синих" Игорь Суркис на личной встрече с представителями итальянского клуба 24 сентября указал сумму в 15 млн евро.

Трансферное окно в Италии закрывается 5 октября.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 сентября "Болонья" увеличила сумму предложения по трансферу, предложив больше 10 млн евро плюс бонусы.

Ранее итальянцы хотели взять Супрягу в аренду за 2 миллиона евро с обязательным правом выкупа через год за 7,5 миллиона.

Сезон 2019/20 чемпион мира в составе сборной Украины до 20 лет провел в "Днепре-1". Он принял участие в 26 матчах команды, забил 15 голов и отдал 1 результативную передачу. В одном из поединков Супряга сделал хет-трик в ворота "Динамо", выйдя на замену во втором тайме.

Напомним, что сенегальский агент Ибрагим Сонко, который ранее выступал в английской Премьер-лиге и сборной страны, заявил, что Супряга может стать "новым Шевченко".