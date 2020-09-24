Итальянский клуб повысил предложение "Динамо" по "новому Шевченко" на 2 млн евро

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
2,3 т.
Владислав Супряга

Итальянская "Болонья" улучшила предложение "Динамо" по трансферу нападающего киевлян Владиславе Супряги.

Как сообщает журналист Николо Скира, команда из Бергамо предложила за аренду 20-летнего футболиста сборной Украина с обязательством выкупа 12 миллионов евро и бонусы.

По информации Скиры, президент "бело-синих" Игорь Суркис на личной встрече с представителями итальянского клуба 24 сентября указал сумму в 15 млн евро.

За Супрягу хотят отдать 12 млн евро

Трансферное окно в Италии закрывается 5 октября.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 сентября "Болонья" увеличила сумму предложения по трансферу, предложив больше 10 млн евро плюс бонусы.

Ранее итальянцы хотели взять Супрягу в аренду за 2 миллиона евро с обязательным правом выкупа через год за 7,5 миллиона.

Сезон 2019/20 чемпион мира в составе сборной Украины до 20 лет провел в "Днепре-1". Он принял участие в 26 матчах команды, забил 15 голов и отдал 1 результативную передачу. В одном из поединков Супряга сделал хет-трик в ворота "Динамо", выйдя на замену во втором тайме.

Напомним, что сенегальский агент Ибрагим Сонко, который ранее выступал в английской Премьер-лиге и сборной страны, заявил, что Супряга может стать "новым Шевченко".

УкраинаФК Динамо КиевВладислав Супряга