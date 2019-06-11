Итальянский клуб отказался от Срны

Итальянский клуб "Кальяри" принял решение отказаться от услуг экс-капитана донецкого "Шахтера" хорватского защитника Дарио Срны.

По информации Gianlucadimarzio.com, действие контракта футболиста заканчивается 30 июня 2019 года и клуб не намерен его продлевать, поскольку 37-летний Срна потерял место в основном составе команды и "Кальяри" готово продлить контракт лишь при условии двкратного понижения зарплаты.

Дарио Срна

Скорее всего, футболист вернется в Хорватию и продолжит выступать за "Хайдук" из Сплита, в котором он и начинал профессиональную карьеру.

Напомним, что в 2018 году Срна ушел из "Шахтера" и подписал контракт с "Кальяри" по схеме 1+1. В сезоне 2018/19 защитник провел 28 матчей за итальянский клуб, отметившись 3 результативными передачами.

Как сообщал OBOZREVATEL, футболист Марко Девич рассказал, почему выбрал "Шахтер", а не "Динамо".

"Я общался с президентом "Динамо", мы практически обо всем договорились. Но после этого меня набрал Дарио Срна и спросил, хочу ли я поиграть в "Шахтере". Я выбрал "Шахтер".

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