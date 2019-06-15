Триумф Украины! Появилось видео награждения за выигранный чемпионат мира по футболу U-20

Молодежная сборная Украины по футболу в драматичном финале выиграла чемпионат мира среди 20-летних. Решающий матч в Польше против Южной Кореи завершился со счетом 3:1.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям полюбоваться историческим видео торжественной церемонии награждения.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина на ЧМ U-20 стартовала с победы над США (2:1). Во втором туре группового этапа мы сломили сопротивление аутсайдера квартета Катара – 1:0, досрочно завоевав путевку в плей-офф. В третьем туре украинцы сыграли вничью с Нигерией (1:1) и заняли итоговое первое место.

В 1/8 финала наши футболисты без проблем разобралась с представителями Панамы – 4:1, а в четвертьфинале были сильнее Колумбии (1:0), впервые в своей истории вышла в полуфинал мундиаля.

В полуфинале подопечные Александра Петракова драматично обыграли итальянских ровесников. Встреча завершилась со счетом 1:0, а на последней секунде рефери отменил гол сборной Италии. Это вызвало настоящую истерику у местных журналистов.

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