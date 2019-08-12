"Иссякнет": Луческу уколол "Динамо", вспомнив о Ракицком

Бывший главный тренер "Шахтера" Мирча Луческу после всеукраинского дерби "Динамо" - "Шахтер" рассказал о новичках горняков и заодно воспользовался шансом уколоть их вечного соперника.

"Из всех новичков отметил бы Соломона. Он великолепен, высокое качество. Ему нужно некоторое время. Два-три года, чтобы стать таким же, как Виллиан, Тейшейра, Дуглас Коста и остальные выходцы из нашей команды", - сказал Луческу, которого цитирует Youtube-канал ФК "Шахтер".

"Помню, как сам рисковал, давая шанс молодым, и вижу то же сейчас. Еще не очень хорошо знаю Тете, Маркоса Антонио, Сиприано, Додо - они здесь около года. Но иногда стоит идти на риск, позволять им выступать, тем самым воспитывая их. Если этого не делать, команда иссякнет, нужно обновлять состав. Мы видим, как тяжело "Динамо" сохранить уровень пятилетней давности. Это совсем непросто", - добавил румынский тренер, известный своим особым отношением к столичному гранду.

Напоследок Мирчу Луческу попросили прокомментировать игру защитника сборной Украины и "Шахтера" Николая Матвиенко.

"Мы с ним выступали, когда ему было 19, в Италии, когда победили "Аталанту". Очень хороший исполнитель, но на виду преимущественно Исмаили. Думаю, следовало давать парню больше игровой практики. Однако Николай футболист национальной сборной, вышел и сегодня - ему нужно чаще играть, чтобы постоянно поддерживать форму. Помню, начинал он, как и Ракицкий, с левого фланга. Я переместил его в центр защиты. В будущем он станет одним из лучших", - отметил Луческу.

Как сообщал OBOZREVATEL, игрок "Динамо" после матча украинского Классико унизил двоих футболистов "Шахтера".

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