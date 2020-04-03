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3 апреля • обновлено в 17:58
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Испанские болельщики высмеяли Артема Дзюбу

1.2т
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Испанские болельщики посмеялись над словами капитана сборной России Артема Дзюбы, который заявил, что выступления за мадридский "Реал" являются его мечтой.

Как сообщает информагентство Чемпионат, сначала на англоязычной версии издания Marca появилась новость с цитатой россиянина. В газете его назвали "палачом" сборной Испании на чемпионате мира 2018 года.

Артем Дзюба

Артем Дзюба

"Я мечтал играть за "Реал" с самого детства, когда за команду выступали Рауль Гонсалес, Роберто Карлос, Фернандо Редондо и Роналдо", – сказал Дзюба.

Это заявление повеселило читателей Marca, которые тут же начали шутить в комментариях.

"Он даже не уровень "Леганеса"", "Дзюба хотел бы сыграть за "Реал"? И я тоже! И выиграть три чемпионства подряд", "Добро пожаловать в клуб, машина", "Вы пишете "палач Испании на ЧМ", потому что даже не знаете, кто это такой".

Как сообщал OBOZREVATEL, одиозный российский журналист Василий Уткин в грубой форме ответил на критику Артема Дзюбы, послав его на три буквы.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Персона
Артем Дзюба
Теги
сборная России по футболу сборная Испании по футболу Реал Мадрид
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