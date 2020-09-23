Илсиньо рассказал, что чувствовал Ахметов на "самой главной вечеринке" "Шахтера"

Бразильский полузащитник Илсиньо вспомнил, как "Шахтер" отмечал победу в Кубке УЕФА.

В памяти хавбека отложились эмоции президента "горняков" Рината Ахметова.

"Я до сих пор помню главную вечеринку. Она, как мне тогда казалось, остановила всю Донецкую область. Организаторы поставили сцену в центре главной площади Донецка. Мы даже думали, что приедет президент Украины! А президент "Шахтера" Ринат Ахметов был самым счастливым человеком в мире", – рассказал Илсиньо в интервью ESPN.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывший вице-президент Динамо Евгений Красников, который ныне возглавляет харьковский "Металл" рассказал о трансферной политике "Шахтера".

Известный функционер, который открыл Украине с десяток крутых футболистов от Жажи к Тайсона, вспомнил, как Ринат Ахметов покупал игроков для Луческу.