Игроки "Ювентуса" поставили жесткое условие Роналду

Футболисты туринского "Ювентуса" остались недовольны поведением нападающего Криштиану Роналду и потребовали от него извинений.

Причиной недовольства игроков "старой сеньоры" стал демарш португальца в матче 12-го тура чемпионата Италии с "Миланом", когда он был заменен на 55-й минуте. Покинув поле, Криштиану сразу же ушел в раздевалку, а потом и вовсе уехал со стадиона еще до финального свистка, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Криштиану Роналду

Кроме того, спортивный директор туринского клуба Фабио Паратичи связывался с агентом Роналду Жорже Мендешем, что бы тот провел с игроков беседу.

Как сообщал OBOZREVATEL, форвард сборной Украины и бельгийского "Гента" Роман Яремчук опередил звездного Криштиану Роналду в списке лучших бомбардиров сезона.

Самые красивые девушки у нас в Instagram!