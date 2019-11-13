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13 ноября • обновлено в 10:32
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Игроки "Ювентуса" поставили жесткое условие Роналду

1.1т
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Футболисты туринского "Ювентуса" остались недовольны поведением нападающего Криштиану Роналду и потребовали от него извинений.

Причиной недовольства игроков "старой сеньоры" стал демарш португальца в матче 12-го тура чемпионата Италии с "Миланом", когда он был заменен на 55-й минуте. Покинув поле, Криштиану сразу же ушел в раздевалку, а потом и вовсе уехал со стадиона еще до финального свистка, сообщает La Gazzetta dello Sport.

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Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Кроме того, спортивный директор туринского клуба Фабио Паратичи связывался с агентом Роналду Жорже Мендешем, что бы тот провел с игроков беседу.

Как сообщал OBOZREVATEL, форвард сборной Украины и бельгийского "Гента" Роман Яремчук опередил звездного Криштиану Роналду в списке лучших бомбардиров сезона.

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Тема
Чемпионат Италии
Персона
Криштиану Роналду
Место
Италия Турин
Тег
ФК Ювентус
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