Игроки "Реала" выступили против Зидана после матча с "Шахтером": спортивные итоги 22 октября
Луганская "Заря" проиграла "Лестеру" в стартовом матче Лиги Европы, а в сети показали, что Анатолий Ломаченко говорил Василию в перерывах между раундами в бою с Лопесом.
Кроме того, игроки "Реала" выступили против Зинедина Зидана после поражения от "Шахтера".
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости четверга, 22 октября. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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