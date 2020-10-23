Игроки 'Реала' выступили против Зидана после матча с 'Шахтером': спортивные итоги 22 октября

Луганская "Заря" проиграла "Лестеру" в стартовом матче Лиги Европы, а в сети показали, что Анатолий Ломаченко говорил Василию в перерывах между раундами в бою с Лопесом.

Кроме того, игроки "Реала" выступили против Зинедина Зидана после поражения от "Шахтера".

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости четверга, 22 октября. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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