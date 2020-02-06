Игрока сборной Украины исключат из заявки команды на Лигу Европы: названа причина

Главный тренер "Селтика", цвета которого защищает игрок сборной Украины Марьян Швед, Нил Леннон заявил, что футболист будет исключен из заявки на Лигу Европы из-за прихода новых игроков.

"Трое игроков войдут в состав, и нам нужно будет кого-то исключить. Скорее всего, это будет Марьян Швед. Ему пришлось тяжело в нашем клубе, у него проблемы с английским. На тренировках он не показывает необходимый уровень игры. Он все еще очень талантлив, но нуждается в дополнительном времени на адаптацию", – передает слова Леннона агентство The Scottish Sun.

Марьян Швед Football.ua

В нынешнем сезоне 22-летний полузащитник провел на поле всего 35 минут, дважды выходя на замену, но сумел отличиться одним голом.

Как сообщал OBOZREVATEL, Марьян Швед забил фантастический гол за "Селтик" в первом официальном матче за команду.

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