Игрока и тренера итальянского клуба дисквалифицировали за самое грубое ругательство

Защитника "Фиорентины" Мартина Касереса и главного тренера команды Джузеппе Якини дисквалифицировали за богохульство.

Как сообщает издание Football-Italia, в предыдущем матче итальянской Серии А против "Брешии" Касерес и Якини увидели перед собой красные карточки. Футболист получил один матч дисквалификации и еще один дополнительно, поскольку он произнес определенную "богохульную фразу", уходя с поля. В итальянском языке это является самым грубым ругательством. Что касается главного тренера "Фиорентины", то Якини был удален из технической зоны за эти же слова и пропустит один матч своей команды.

"Фиалки" занимают 13-е место в чемпионате Италии после 27 сыгранных туров, набрав 31 очко, а "Брешия" замыкает турнирную таблицу, имея в своем активе 17 пунктов.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Франции футболиста дисквалифицировали на пять лет за укус в пенис.