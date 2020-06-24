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Игрока и тренера итальянского клуба дисквалифицировали за самое грубое ругательство

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Футбол
1,1 т.
Главного тренера 'Фиорентины' Джузеппе Якини дисквалифицировали за богохульство

Главного тренера "Фиорентины" Джузеппе Якини дисквалифицировали за богохульство

Защитника "Фиорентины" Мартина Касереса и главного тренера команды Джузеппе Якини дисквалифицировали за богохульство.

Как сообщает издание Football-Italia, в предыдущем матче итальянской Серии А против "Брешии" Касерес и Якини увидели перед собой красные карточки. Футболист получил один матч дисквалификации и еще один дополнительно, поскольку он произнес определенную "богохульную фразу", уходя с поля. В итальянском языке это является самым грубым ругательством. Что касается главного тренера "Фиорентины", то Якини был удален из технической зоны за эти же слова и пропустит один матч своей команды.

"Фиалки" занимают 13-е место в чемпионате Италии после 27 сыгранных туров, набрав 31 очко, а "Брешия" замыкает турнирную таблицу, имея в своем активе 17 пунктов.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Франции футболиста дисквалифицировали на пять лет за укус в пенис.

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