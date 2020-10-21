Игрок 'Шахтера', дебютировавший в ЛЧ, рассказал о 'мандражике' в матче с 'Реалом'

Защитник "Шахтера" Виктор Корниенко, который впервые принимал участие в матче Лиги чемпионов, признался, что испытывал волнение перед встречей.

Корниенко считает, что "сливочные" вышли на поле стадиона в Мадриде с недооценкой.

"Это начало ЛЧ. Было волнение. В первом тайме показали свою игру, забили три прекрасных гола. В первом тайме сделали игру. Я очень сильно настраивался. Дебют – переживал. Хотел хорошо сыграть. Перенервничал. В тот момент, когда быстро пропустили два гола, нужно было сконцентрироваться, мандражик появился. Но мы выдержали", – цитирует Корниенко tribuna.com со ссылкой на телеканал "Футбол".

Как сообщал OBOZREVATEL, встреча 1-го тура ЛЧ "Реал" – "Шахтер" сенсационно завершился со счетом 2:3. При этом до перерыва "горняки" забили три безответных мяча.