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28 января • обновлено в 11:19
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Игрок сборной Украины прошил вратаря, забив первый гол в Турции

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Денис Гармаш, выступающий за турецкий "Ризеспор" на правах аренды, отметился первым голом за новый клуб, открыв счет в выездном матче против "Сивасспора" – 1:1.

Полузащитнику понадобилось всего 15 минут, чтобы забить после выхода на поле в перерыве поединка. Он получил разрезающую передачу от партнера по команде и, обыграв защитника соперников, прошил голкипера ударом в ближний угол.

Денис Гармаш

Денис Гармаш

The Times Hub

К сожалению, его гол не стал победным, так как хозяевам удалось сравнять счет уже в компенсированное время. Стоит отметить, что "Сивасспор" является лидером турецкой Суперлиги с отрывом в 4 очка от второго места, а гости занимают место в середине таблицы.

Напомним, что за "Ризеспор" также выступают Николай Морозюк и Андрей Борячук. Бывший партнер Гармаша по "Динамо" провел на поле все 90 минут, а Борячук в заявку на матч не попал.

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Как сообщал OBOZREVATEL, другой украинский нападающий, выступающий в Турции, Евгений Селезнев стал центральной фигурой матча "Бурсаспора" против "Акхисара".

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Тема
чемпионат Турции
Персона
Денис Гармаш
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