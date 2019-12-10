"Идиоты! Дебилы!" Украинский журналист жестко высказался о России и WADA

Украинский журналист, главный редактор еженедельника "Футбол" Артем Франков эмоционально прокомментировал решение WADA по дисквалификации российских спортсменов.

Артем Франков

"В рамках очищения России было предложено передать WADA компьютерную базу по тем допинг-пробам, которые забирались на территории РФ. Россия сделала это, но в базе были обнаружены следы компьютерного вмешательства. Идиоты, дебилы, бл**ь! Это единственное, что можно сказать по этому поводу. Потому что как, имея таких мощных хакеров, которые, как известно, влияют на результаты выборов в других странах, в том числе в самих США, не скрыть вмешательства в допинговую базу! Это выглядит странно, противоречиво, парадоксально. Тем не менее, Россия попалась и заслуженно получила вот это вот", – отметил Франков в эфире своего Youtube-канала.

Также он изложил свою точку зрения по поводу того, как эта ситуация скажется на футболе.

"Поскольку УЕФА не подписывал кодекс WADA, на участие России на Евро и как команды, и как принимающей стороны это никак не повлияет. Также не повлияет это на принятие Санкт-Петербургом финала Лиги чемпионов-2021. ФИФА и чемпионат мира – это другая история, поскольку ФИФА кодекс WADA подписала и признала. Казалось бы, бери и отстраняй Россию от ЧМ-2022. Но, одно дело –теория, другое – практика, которая может прийти в противоречие с ролью России в мировом футболе. Россия – не рядовой член ФИФА, хотя бы потому, что успешно приняла и организовала ЧМ-2018. Что будет делать Джанни Инфантино с подчиненными, непонятно. Подождем", – заявил Франков.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появилась реакция ФИФА на громкое решение WADA в отношении России.

О спорте и не только – в нашем Instagram!