Худжамов прокомментировал "фантастический случай в украинском футболе"

Знаменитый в прошлом украинский голкипер Рустам Худжамов не смог сдержать эмоций, комментируя главную сенсацию Кубка Украины.

По словам эксперта он с трудом пришел в себя от увиденного.

"У меня сердце бьётся как у Павла. Я очень волновался, для меня это фантастический случай в украинском футболе. Так доверить молодому... В первом ударе он просто заманил в противоположный угол. Я просто не понимаю... 77-му номеру (Кулакову - прим.) нужно было просто поднять глаза и все было бы понятно. Вратарь просто его заманил. В 16 лет такое сделать... Просто красавец", – подытожил Худжамов в эфире ТК "Футбол"

Как сообщал OBOZREVATEL, в решающем матче за престижный трофей "Ворскла" сразится с киевским "Динамо", которое неделю назад обыграл "Минай" (2:0) из одноименного города на Закарпатье.

Финал Кубка Украины состоится 8 июля на стадионе "Арена Львов" с соблюдением необходимых противоэпидемических требований.