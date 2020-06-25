Худжамов прокомментировал "фантастический случай в украинском футболе"
Полтавская "Ворскла" в серии послематчевых пенальти выиграла в полуфинале Кубка Украины по футболу у "Мариуполя" (3:2)
Главным героем встречи стал 16-летний вратарь "Ворсклы" Павел Исенко
Голкипер сборной Украины U-17 в своем дебютном поединке за первую команду полтавчан вышел на замену на 118-й минуте и отбил три удара с 11-метровой отметки
Павел Исенко стал главным героем полуфинала Кубка Украины
Знаменитый в прошлом украинский голкипер Рустам Худжамов не смог сдержать эмоций, комментируя главную сенсацию Кубка Украины.
По словам эксперта он с трудом пришел в себя от увиденного.
"У меня сердце бьётся как у Павла. Я очень волновался, для меня это фантастический случай в украинском футболе. Так доверить молодому... В первом ударе он просто заманил в противоположный угол. Я просто не понимаю... 77-му номеру (Кулакову - прим.) нужно было просто поднять глаза и все было бы понятно. Вратарь просто его заманил. В 16 лет такое сделать... Просто красавец", – подытожил Худжамов в эфире ТК "Футбол"
Как сообщал OBOZREVATEL, в решающем матче за престижный трофей "Ворскла" сразится с киевским "Динамо", которое неделю назад обыграл "Минай" (2:0) из одноименного города на Закарпатье.
Финал Кубка Украины состоится 8 июля на стадионе "Арена Львов" с соблюдением необходимых противоэпидемических требований.