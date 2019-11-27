"Хотел позвать его в раздевалку": Моуриньо неожиданно ушел от позора в Лиге чемпионов

В пятом туре группового этапа Лиги чемпионов "Тоттенхэм" принимал "Олимпиакос". Это был первый домашний матч лондонцев под руководством нового тренера Жозе Моуриньо.

Жозе Моуриньо

По ходу игры "Шпоры" (прозвище "Тоттенхэма") были на грани позора, уступая – 0:2. Однако в итоге сумели спастись, забив четыре мяча, и одержали победу – 4:2. Пожалуй, ключевым стал эпизод на 50-й минуте, когда хозяева сравняли счет, а помог им в этом болбой – мальчик, подающий мячи у кромки поля. Он молниеносно среагировал во время быстрой контратаки "Тоттенхэма" и бросил мяч футболисту хозяев Орье, тот бросил аут, а уже через несколько мгновений Кейн отправил мяч в сетку.

Счет встречи стал 2:2, а Моуриньо подошел к пареньку, чтобы отблагодарить за быструю реакцию.

Jose Mourinho thanks the ball boy for the assist.



Pure class!! 👏👏pic.twitter.com/ZmQ2O5AnQN — Football HQ (@FootbaII_HQ) 26 ноября 2019 г.

На послематчевой пресс-конференции португалец прокомментировал эпизод.

"Я люблю умных болбоев – таких, каким был я сам лет с десяти до шестнадцати. Он не просто смотрел матч, а прочитал игру, сделал важную результативную передачу и никогда этого не забудет. Я хотел позвать его в раздевалку после встречи, чтобы вместе с ним отпраздновать победу, но он куда-то исчез".

Жозе Моуриньо twitter.com/optajoe

Таким образом, во многом благодаря болбою Жозе Моуриньо удалось впервые отыграться в Лиге чемпионов, проигрывая по ходу игры два мяча. В тринадцати предыдущих случаях все заканчивалось поражением.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 ноября Моуриньо получил назначение в новый клуб. Предыдущей командой Жозе был "Манчестер Юнайтед", откуда его уволили после череды провальных результатов.

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