"Хотел позвать его в раздевалку": Моуриньо неожиданно ушел от позора в Лиге чемпионов

В пятом туре группового этапа Лиги чемпионов "Тоттенхэм" принимал "Олимпиакос". Это был первый домашний матч лондонцев под руководством нового тренера Жозе Моуриньо.

По ходу игры "Шпоры" (прозвище "Тоттенхэма") были на грани позора, уступая – 0:2. Однако в итоге сумели спастись, забив четыре мяча, и одержали победу – 4:2. Пожалуй, ключевым стал эпизод на 50-й минуте, когда хозяева сравняли счет, а помог им в этом болбой – мальчик, подающий мячи у кромки поля. Он молниеносно среагировал во время быстрой контратаки "Тоттенхэма" и бросил мяч футболисту хозяев Орье, тот бросил аут, а уже через несколько мгновений Кейн отправил мяч в сетку.

Счет встречи стал 2:2, а Моуриньо подошел к пареньку, чтобы отблагодарить за быструю реакцию.

Jose Mourinho thanks the ball boy for the assist.



Pure class!! 👏👏pic.twitter.com/ZmQ2O5AnQN