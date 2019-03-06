"Один нападающий": Хацкевич рассказал о подготовке "Динамо" к матчу с "Челси"

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич и вице-капитан команды Виктор Цыганков рассказали о настрое команды перед первым матчем четвертьфинала Лиги Европы. Соперником единственного представителя Украины в еврокубках станет лондонский "Челси".

Белорусский специалист признался, кем собирается заменить форварда Франа Соля, который получил серьезную травму в матче УПЛ против "Десны".

"У нас один нападающий. Завтра выйдет Назарий Русин. А кто появится вместо Беньямина Вербича, мы завтра решим", - сказал Хацкевич на предматчевой пресс-конференции.

В свою очередь Цыганков дал оптимистичный прогноз на предстоящую игру.

"Наша команда растет и я уверен, что у нас есть потенциал играть в Лиге чемпионов. Хочется играть с сильнейшим составом "Челси", чтобы проверить свой уровень. Травма любого футболиста - это большая потеря, и я надеюсь, что наша команда подарит завтра надежду своей хорошей игрой", - заявил украинский полузащитник.

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