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"Один нападающий": Хацкевич рассказал о подготовке "Динамо" к матчу с "Челси"

2.2тЧитать материал на украинском

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич и вице-капитан команды Виктор Цыганков рассказали о настрое команды перед первым матчем четвертьфинала Лиги Европы. Соперником единственного представителя Украины в еврокубках станет лондонский "Челси".

Белорусский специалист признался, кем собирается заменить форварда Франа Соля, который получил серьезную травму в матче УПЛ против "Десны".

"У нас один нападающий. Завтра выйдет Назарий Русин. А кто появится вместо Беньямина Вербича, мы завтра решим", - сказал Хацкевич на предматчевой пресс-конференции.

"Один нападающий": Хацкевич рассказал о подготовке "Динамо" к матчу с "Челси"

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В свою очередь Цыганков дал оптимистичный прогноз на предстоящую игру.

"Наша команда растет и я уверен, что у нас есть потенциал играть в Лиге чемпионов. Хочется играть с сильнейшим составом "Челси", чтобы проверить свой уровень. Травма любого футболиста - это большая потеря, и я надеюсь, что наша команда подарит завтра надежду своей хорошей игрой", - заявил украинский полузащитник.

Как сообщал OBOZREVATEL, супруга бывшего футболиста киевского "Динамо" Николая МорозюкаИрина попала в жуткое ДТП в Турции. В такси, на котором ехала девушка, врезалась встречная машина.

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Тема
Лига Европы
Персона
Александр Хацкевич
Место
АнглияЛондон
Теги
ФК Динамо КиевФК Челси
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