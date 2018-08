Топ провокаций России в спорте: почему в РФ не имеют права гнобить Хачериди

Для украинцев 3-й раунд отбора Лиги чемпионов завершился вдвойне приятно - "Динамо" прошло "Славию", а греческий ПАОК с двумя украинскими игроками в составе одолел московский "Спартак".

При этом противостояние греков и россиян, как и ожидалось, не прошло бесшумно. После матча футболисты ПАОКа отправились к трибунам поблагодарить своих болельщиков, и им начало доставаться словесно и от российских фанатов. В первую очередь - украинцу Евгению Хачериди, который ранее всю карьеру провел в киевском "Динамо".

Хачериди же долго не думал - игрок приспустил одну гетру и, смотря на трибуны, указал пальцем на свои щитки. Щитки сине-желтого цвета.

Один маленький жест, но буквально национальный взрыв эмоций. В Украине Хачериди - герой, который напомнил о силе украинцев прямо в "логове" врага. В России же на футболиста набросились - мол, провокация и хулиганство чистой воды.

Но кому, как не россиянам, знать и рассказывать о проявлениях национальной символики, провокациях и подобных политических фокусах на международных спортивных событиях. Здесь, как говорится, "любому все покажут и расскажут". OBOZREVATEL вспоминает самые резонансные случаи.

Решил показать Ленину Олимпиаду

Из свеженького в данном случае - зима 2018 и многострадальная для России зимняя Олимпиада. В Пхенчхан Россию как страну не пустили из-за дисквалификации, а отдельные спортсмены в некоторых видах спорта выступали как "олимпийские атлеты из России", но без российского флага и всяких опознавательных знаков своей страны.

Впрочем, отдельные энтузиасты в стремлении поддержать Россию решили "перешагнуть" систему. Один из болельщиков россиян пришел на стадион, где проходили лыжные гонки, с красным флагом "Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи" с изображением Владимира Ленина. Интересно, что когда человека попросили убрать такую вещь, он начал возмущался - мол, "это флаг России нельзя, а такой - можно"…

В результате болельщика так и не переубедили убрать флаг, и почитателя Ленина вместе с его товарищами пришлось проводить из стадиона.

Напомнил Турции, кто самый вежливый президент

Одна из самых громких выходок за последние годы - футболка игрока московского "Локомотива" Дмитрия Тарасова с изображением Путина. Игрок продемонстрировал ее трибунам и всему миру после того, как матч закончился, и Тарасов прямо на поле снял игровую форму.

И ладно бы, дело произошло в России, где в плане международных отношений это значит ровно ничего. Но Тарасов решил "отличиться" после матча с турецким (!) "Фенербахче", который проходил в Турции (!) во время турецко-российского конфликта (!!!). Можно сказать, в разгар напряжения российско-турецких отношений Тарасов красочно и прямолинейно махну у турок дома лицом Путина. "Самый вежливый президент" - гласили буквы на футболке под изображением Путина в военной форме.

Напомнили о себе в Греции

Возвращаясь к ПАОКу и Хачериди в Москве - этот случай был уже следствием определенной цепочки, а не единичной и первичной "акцией" самого украинца. Еще накануне первого матча в Греции возник небольшой скандал, что на российских журналистов напали греческие фанаты. В России это вызвало немалое негодование и много обвинений, но спустя время греки просветили ситуацию - по их словам, стычка случилась из-за провокационного жеста одного из российских представителей СМИ в сторону фанатов.

Увы для греков, визуальных доказательств этой провокации у них нет, есть только собственная информация и слова очевидцев. Но не верить пресс-службе ПАОКа (которая расследовала эпизод) нет повода. Почти всегда иностранные журналисты во время гостевых матчей заходят на стадион отдельно и если пересекаются с фанатами, то лишь через ограждение и охрану. В это время сами местные болельщики даже не подозревают, что где-то в стороне на футбол идут иностранные СМИ, и обратить внимание (а также создать конфликтную ситуацию) местных фанов реально может только провокация со стороны приезжих журналистов…

"Ходят в гости" по иностранным стадионам

Желание напомнить о России настолько велико, что провокационная демонстрация российской символики случается даже без формального участия россиян. Конечно, "лакомым" для такой выходки был матч киевского "Динамо" в Румынии против местной "Стяуа" в декабре 2014-го. Российский триколор появился в секторе румынских ультрас Star Ultras и провисел там весь матч.

Ну и, конечно же, нигде так не поддерживают Россию без ее участия, как в дружественной для россиян Сербии. Фактически в каждом сезоне в разных видах спорта на сербских трибунах появляется символика России в разных количествах. А на матче сборной против Албании (Сербия - Албания - то еще противостояние) сербы вывесили на баннерах внизу трибуны не только флаг…

Бокс, хоккей - пропаганда России и Путина накрыла весь спорт

Футбол - самый массовый вид спорта на планете, но по популярности порой подтягиваются (а то и превосходят футбол) и другие виды спорта. Из-за этого российская пропаганда не жалеет и других спортсменов.

Например, в одном из поединков WBSS (Всемирной боксерской супер серии, которую недавно выиграл Александр Усик) также не обошлось без "прославления Владимира Владимировича". Хорошо известный нам Мурат Гассиев (соперник Усика в финале WBSS) после полуфинального боя турнира быстро облачился в футболку с лицом Путина. Да, событие происходило в Сочи, но имело исключительно международный характер для России (нельзя сказать, что именно россияне организовывали и проводили бой). Но WBSS на жест Гассиева промолчала.

Известный российский хоккеист Александр Овечкин, большую часть карьеры проведший в США, пошел еще дальше - одной футболки оказалось мало, и Овечкин решил запустить общественное движение "Putin Team". Однако, учитывая постоянные симпатии Овечкина Путину на протяжении всей карьеры хоккеиста, тут удивляться нечему…

