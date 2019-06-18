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Хачериди готов вернуться в "Динамо"

2.1тЧитать материал на украинском

Бывший защитник киевского "Динамо" и сборной Украины Евгений Хачериди, выступающий за греческий ПАОК, заявил, что готов вернуться в столичный клуб.

"В Украине готов играть только за "Динамо". Но только в том случае, если что-то поменяется. Если бы позвонил Игорь Суркис, то я бы подумал. Я бы задал ему пару вопросов", — отметил Хачериди в разговоре с Зе Интервьюер.

Евгений Хачериди после матча в Москве

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Евгений Хачериди выступал за киевское "Динамо" с 2007 года по 2018-й.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-футболист киевского "Динамо" Евгений Хачериди по окончании сезона получит статус свободного агента.

По данным Football.ua, футболист находится в процессе расторжения действующего соглашения с ПАОКом. Обе стороны заинтересованы в таком развитии событий, так как украинец так и не смог завоевать место в составе новоиспеченного чемпиона Греции.

Отметим, что действующее соглашение Хачериди с ПАОКом рассчитано до лета 2021 года. В новой команде Евгений провел за сезон всего 11 матчей, не отметившись при этом результативными действиями.

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Персоны
Евгений ХачеридиИгорь Суркис
Теги
ПАОКФК Динамо Киев
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