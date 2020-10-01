Гвардиола прокомментировал слухи об уходе Зинченко из "Манчестер Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола высказался об уходе украинца Александра Зинченко из команды.

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о возможном переходе нашего соотечественника в "Барселону" и о готовности "Сити" принять одно из предложений, которые были сделаны по футболисту.

Как сообщается на официальном сайте команды, Гвардиола объяснил отсутствие Зинченко полученной травмой и опроверг трансферные слухи.

"Несколько дней назад он снова травмировался. Он полностью восстановился, но вновь получил повреждение и теперь пропустит две-три недели", – рассказал испанский специалист.

В среду, 30 сентября, "Манчестер Сити" на выезде разгромил "Бернли" (3:0) в рамках Кубка английской лиги и вышел в следующий раунд.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за травмы Зинченко пропустит три матча сборной Украины в октябрьском цикле. Главный тренер национальной команды Андрей Шевченко уже нашел ему замену.