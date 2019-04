Гвардиола на коленях: опубликовано видео главной драмы сезона в Лиге чемпионов

Английский "Манчестер Сити" в невероятно драматичном четвертьфинале Лиги чемпионов уступил соседям из лондонского "Тоттенхэма" и вылетел из турнира.

Команда украинца Александра Зинченко после поражения на выезде (0:1) сумела добиться необходимого для прохода в следующий этап результата в компенсированное время, когда Стерлинг сделал счет 5:3.

Однако арбитр матча Джюнейт Чакыр решился отменить гол после просмотра видеоповтора, увидев офсайд у лидера "Сити" Серхио Агуэро в момент голевой атаки.

Именно этот эпизод стал ключевым в противостоянии и лишил подопечных Хосепа Гвардиолы возможности продолжить борьбу за трофей.

Вашему вниманию видео решающего эпизода в матче "Манчестер Сити" – "Тоттенхэм".

The greatest football watching moment since 1999. All thanks to #var pic.twitter.com/r7fLvqKk5M