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Гвардиола на коленях: опубликовано видео главной драмы сезона в Лиге чемпионов

4.5тЧитать материал на украинском

Английский "Манчестер Сити" в невероятно драматичном четвертьфинале Лиги чемпионов уступил соседям из лондонского "Тоттенхэма" и вылетел из турнира.

Команда украинца Александра Зинченко после поражения на выезде (0:1) сумела добиться необходимого для прохода в следующий этап результата в компенсированное время, когда Стерлинг сделал счет 5:3.

Хосеп Гвардиола

Хосеп Гвардиола

Однако арбитр матча Джюнейт Чакыр решился отменить гол после просмотра видеоповтора, увидев офсайд у лидера "Сити" Серхио Агуэро в момент голевой атаки.

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Именно этот эпизод стал ключевым в противостоянии и лишил подопечных Хосепа Гвардиолы возможности продолжить борьбу за трофей.

Вашему вниманию видео решающего эпизода в матче "Манчестер Сити" – "Тоттенхэм".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Лиге чемпионов определились все полуфиналисты нынешнего розыгрыша турнира.

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Тема
Лига чемпионов
Место
АнглияМанчестер
Теги
ФК Манчестер СитиТоттенхэм Хотспур
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