Громкий трансфер капитана "Шахтера" провалился - СМИ

Футбольный клуб "Милан" отказался от приобретения полузащитника и капитана "Шахтера" Тайсона, о возможном переходе которого в один из итальянских клубов СМИ в последнее время сообщают.

По информации Football Italia, "горняки" не захотели идти на уступки в цене бразильского полузащитника, настаивая на сумме трансфера в 30 млн евро. "Милан" отказался выплачивать требуемую сумму за 31-летнего игрока.

Тайсон ФК "Шахтер"

Сообщается, что "Милан" предлагал за Тайсона 20 млн евро, а затем аренду с обязательством выкупа за 25 млн евро, однако "Шахтер" отклонил эти предложения.

Напомним, что ранее Тайсон в своих социальных сетях обращался к клубу с просьбой отпустить его в другую команду.

Как сообщал OBOZREVATEL, в тренерском штабе "Шахтера" рассказали о ситуации с уходом Тайсона.

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