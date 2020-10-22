Грандиозная сенсация Украины: результаты Лиги чемпионов 21 октября

Восемью матчами в группах A, B, С и D в Европе завершился 1-й тур Лиги чемпионов УЕФА.

Самым неожиданным получился поединок в Мадриде, где донецкий "Шахтер" совершил грандиозную сенсацию, со счетом 3:2 обыграв "Реал".

Соперники "горняков" по группе С "Интер" и "Боруссия" Менхенгладбах сыграли в результативную ничью (2:2).

Кроме того, стоит отметить разгромные победы "Баварии" над "Атлетико" (4:1) и "Аталанты" над "Мидтьюлландом" (4:0).

Лига чемпионов: результаты 21 октября

Группа А

"Ред Булл" Австрия – "Локомотив" Россия 2:2 (1:1, 1:1)

Голы: 0:1 – 19 Эдер, 1:1 – 45 Собослаи, 2:1 – 50 Юнузович, 2:2 – 75 Лисакович.

Ред Булл – Станкович, Вебер, Валчи, Ульмер, Рамальо, Мвепу, Камара (Окугава, 73), Юнузович (Окафор, 84), Собослаи, Дака, Койта (Бериша, 53).

Локомотив – Гильерме, Серкейра, Чорлука, Живоглядов, Рыбус, Крыховяк, Миранчук (Лисакович, 69), Куликов, Жемалетдинов (Камано, 63), Смолов (Рыбчинский, 62), Эдер (Зе Луиш, 69).

Предупреждения: Собослаи (41), Куликов (80).

"Бавария" Германия – "Атлетико" Испания 4:0 (2:0, 2:0)

Голы: 1:0 – 28 Коман, 2:0 – 41 Горетцка, 3:0 – 66 Толиссо, 4:0 – 72 Коман.

Бавария – Нойер, Зюле, Люка Эрнандес, Павар (Сарр, 73), Алаба, Киммих, Горетцка (Хави Мартинес, 83), Мюллер (Дэвис, 83), Толиссо, Коман (Дуглас Коста, 73), Левандовски (Шупо-Мотинг, 83).

Атлетико – Облак, Савич, Фелипе, Триппьер, Лоди, Карраско (Витоло, 76), Коке (Торрейра, 79), Льоренте (Лемар, 79), Эррера, Жоау Феликс, Суарес (Корреа, 76).

Предупреждения: Алаба (5), Мюллер (21), Лоди (43), Коке (44), Эррера (45), Торрейра (90).

Группа B

"Реал Мадрид" Испания – "Шахтер" Украина 2:3 (0:3, 2:0)

Голы: 0:1 – 29 Тете, 0:2 – 33, автогол Варан, 0:3 – 42 Соломон, 1:3 – 54 Модрич, 2:3 – 59 Винисиус Жуниор.

Реал Мадрид – Куртуа, Варан, Марсело, Менди, Милитао, Модрич (Кроос, 70), Каземиро, Родриго (Бензема, 46), Вальверде, Асенсио, Йович (Винисиус Жуниор, 59).

Шахтер – Трубин, Корниенко, Додо, Бондарь, Хочолава, Маркос Антонио (Вьюнник, 90), Соломон (Витао, 90), Тете, Майкон, Дентиньо (Судаков, 86), Марлос.

Предупреждения: Корниенко (8), Асенсио (34), Бондарь (83), Милитао (87).

"Интер" Италия – "Боруссия М" Германия 2:2 (0:0, 2:2)

Голы: 1:0 – 49 Лукаку, 1:1 – 63, пенальти Бенсебайни, 1:2 – 84 Хофманн, 2:2 – 90 Лукаку.

Интер – Ханданович, Д`Амброзио, де Врей, Коларов, Дармиан, Перишич (Бастони, 79), Видаль, Эриксен (Брозович, 79), Барелла, Санчес (Мартинес, 46), Лукаку.

Боруссия М – Зоммер, Гинтер, Эльведи, Лайнер, Бенсебайни, Крамер, Хофманн, Нойхаус, Плеа (Штиндль, 90), Тюрам (Вольф, 90), Эмболо (Херрманн, 75).

Предупреждения: Д`Амброзио (17), де Врей (65), Крамер (68), Ханданович (82).

Группа C

"Манчестер Сити" Англия – "Порту" Португалия 3:1

Голы: 0:1 – 14 Диас, 1:1 – 20, пенальти Агуэро, 2:1 – 65 Гюндоган, 3:1 – 73 Ферран Торрес.

Манчестер Сити – Эдерсон, Эрик Гарсия, Жоау Канселу, Рубен Диаш, Уокер, Бернарду Силва, Гюндоган (Фоден, 68), Марез, Родри (Фернандиньо, 85; Стоунз, 90), Стерлинг, Агуэро (Ферран Торрес, 68).

Порту – Марчесин, Мбемба, Пепе, Сарр (Эванилсон, 80), Сануси (Накадзима, 77), Корона (Нану, 77), Урибе, Диас (Манафа, 55), Фабиу Виейра (Тареми, 77), Марега, Сержиу Оливейра.

Предупреждения: Уокер (28), Бернарду Силва (34), Жоау Канселу (36), Эрик Гарсия (67), Пепе (84), Фернандиньо (90).

"Олимпиакос" Греция – "Марсель" Франция 1:0 (0:0, 1:0)

Гол: 1:0 – 90 Кока.

Олимпиакос – Жозе Са, Рубен Семеду, Холебас, Ба, Рафинья, Бухалакис, Мвила, Масурас (Кока, 84), Вальбуэна (Сиссе, 90), Ранджелович (Фортунис, 78), Эль-Араби (Рубен Винагре, 90).

Марсель – Манданда, Сакаи, Чалета-Цар, Амави, Альваро Гонсалес, Ронжье, Гуйе (Стротман, 85), Пайет (Радонич, 76), Сансон (Кюизанс, 76), Товен (Жермен, 82), Бенедетто (Луис Энрике, 77).

Предупреждение: Кока (90).

Группа D

"Аякс" Нидерланды – "Ливерпуль" Англия 0:1 (0:1, 0:0)

Гол: 0:1 – 35, автогол Тальяфико.

Аякс – Онана, Мазрауи, Схюрс (Траоре, 84), Тальяфико, Блинд (Хунтелар, 84), Кудус (Промес, 9), Классен (Эккеленкамп, 74), Тадич, Гравенберх, Нерес (Лабьяд, 74), Мартинес.

Ливерпуль – Адриан, Гомес, Робертсон, Александер-Арнолд, Фабиньо, Милнер (Уильямс, 90), Вейналдум, Салах (Шакири, 60), Джонс (Хендерсон, 46), Мане (Минамино, 60), Фирмино (Диогу Жота, 60).

Предупреждения: Милнер (38), Александер-Арнолд (80), Промес (90).

"Мидтьюлланд" Дания – "Аталанта" Италия 0:4 (0:3, 0:1)

Голы: 0:1 – 26 Сапата, 0:2 – 36 Гомес, 0:3 – 42 Муриэль, 0:4 – 88 Миранчук.

Мидтьюлланд – Хансен, Паулиньо Силва, Святченко, Андерссон, Шольц, Систо (Андерсон, 87), Мабил (Вибе, 76), Оньека (Краев, 87), Дрейер, Каюсте (Мадсен, 76), Каба (Эвандер, 60).

Аталанта – Спортьелло, Гозенс, Гимшити, Ромеро (Паломино, 86), Хатебур, Фройлер (Пессина, 80), де Рон, Гомес (Пашалич, 68), Толои, Сапата (Миранчук, 80), Муриэль (Иличич, 68).

Предупреждения: Систо (74), Ромеро (84).

Напомним, что накануне киевское "Динамо" в 1-м туре ЛЧ уступило туринскому "Ювентусу".(0:2)