"Говорят в России": футбольный функционер Украины развеял мифы о Киеве

Глава комитета по этике и честной игре Франческо Баранка рассказал о своем переезде в Украину. Итальянского функционера пугали новостями о бомбардировках Киева, которые он видел в российских СМИ.

"В Украине все хорошо, за исключением Донбасса, который сильно страдает, но здесь, в Киеве, все нормально. Конечно, тот, кто не живет в Киеве, может сказать, что в столице бомбардировки или что-то подобное, особенно об этом говорят в России. Но на самом деле мы же видим, что все хорошо. На улицах люди не стреляют", - признался Баранка в интервью XSPORT.

Франческо Баранка ФФУ

Также футбольный функционер отметил, что в Италии дела с коррупцией обстоят намного хуже, чем в Украине.

"Все говорили: "Украина - страшная страна, Украина - коррумпированная страна, индекс коррупции очень высок". Но, я считаю, что Италия более коррумпированная страна, чем Украина. Коррупция больше находится внутри социальной структуры. Конечно, в Украине, как и во многих странах, есть много проблем, но на самом деле украинцы думают намного хуже о себе, чем есть на самом деле", - заявил Баранка.

Как сообщал OBOZREVATEL, футболисты львовских "Карпат" и ФК "Мариуполя" на очном матче 22-го тура чемпионата Украины в Премьер-лиге вывесили баннер в поддержку украинцев, которые находятся под стражей в России.

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