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29 мая • обновлено в 15:32
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Гол украинского футболиста Александра Зубкова номинировали на звание лучшего в чемпионате Венгрии

1.9т
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Портал Nemzetisport номинировал гол украинского футболиста "Ференцвароша" Александра Зубкова на звание лучшего в чемпионате Венгрии в сезоне 2019/20.

На официальном сайте издания появилось голосование, в котором можно поддержать нашего соотечественника. В домашнем матче против "Академии Пушкаша" Зубков получил мяч на углу штрафной площади, сместился в центр и неотразимо пробил в дальнюю девятку. Отметим, что этот гол не помог подопечным украинца Сергея Реброва одержать победу – поединок закончился вничью 2:2. Сейчас гол, забитый Зубковым, находится на третьем месте с 11% голосов.

Александр Зубков

Александр Зубков

Напомним, что права на полузащитника принадлежат донецкому "Шахтеру". Ранее сообщалось, что "горняки" согласовали трансфер украинца в итальянскую "Сампдорию".

"Ференцварош" уверенно лидирует в венгерском первенстве, опережая ближайшего преследователя на девять очков после 25 туров.

Как сообщал OBOZREVATEL, Федерация футбола Венгрии разрешила болельщикам посещать матчи чемпионата страны, который был возобновлен с 23 мая.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Тема
чемпионат Венгрии
Персона
Александр Зубков
Теги
ФК Ференцварош ФК Шахтер
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