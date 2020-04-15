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15 апреля • обновлено в 23:37
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Глушаков ударил Мамаева после спора с Широковым

1.6т
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Российский полузащитник "Ахмата" Денис Глушаков рассказал о конфликте с Романом Широковым во время чемпионата Европы по футболу 2016 года.

По словам Глушакова, Широков, который в то время перешел из "Спартака" в ЦСКА, нелицеприятно высказался об игре своей бывшей команды.

Денис Глушаков и Павел Мамаев

Денис Глушаков и Павел Мамаев

"Я ему сказал, что мы будем в тройке в следующем году. Говорю: "Ты ушел — теперь будем в тройке на следующий год". В итоге слово за слово… Но я по нему не попал, попал в другого. В итоге сказали, что Мамаев ударился в тренажерке", — рассказал Глушаков в программе "Наши на Евро" на телеканале "Матч ТВ".

Как сообщал OBOZREVATEL, президент так называемого Крымского футбольного союза Юрий Ветоха предложил российскому полузащитнику Павлу Мамаеву перейти в один из клубов местного чемпионата.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персона
Павел Мамаев
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