Германию, Испанию и Францию призвали бойкотировать ЧМ-2018 в России

Бывший исполнительный директор "Челси" и "Ливерпуля" Кристиан Перслоу призвал европейские страны объединиться в идее бойкота ЧМ-2018, который пройдет в России.

"Если бы три ведущие европейские футбольные нации – Германия, Франция и Испания – решили присоединиться к Англии в бойкоте, это уничтожило бы авторитет и привлекательность турнира и навредило бы популярности Путина больше любых экономических и дипломатических санкций", – цитирует Перслоу Daily Mirror со ссылкой на The Times.

Напомним, ранее глава Немецкого футбольного союза (DFB) Райнхар Гриндель высказался о бойкоте ЧМ-2018, озвучив официальную позицию Германии.

Как сообщал "Обозреватель", Англия готова бойкотировать предстоящий Мундиаль в случае, если будет доказана вина Кремля в отравлении бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля на территории Великобритании.