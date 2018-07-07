МоваЯзык
Регистрация
ЭкономикаШоу
Чемпионат мира 2018
ТаблицаКалендарьНовости

Где смотреть Швеция - Англия: расписание трансляция 1/4 финала ЧМ-2018

863Читать новость на украинском

Сборная Швеции в четвертьфинале чемпионата мира по футболу сыграет с командой Англии. Встреча состоится в субботу, 7 июля на "Самара Арене".

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию встречи Швеция - Англия. Начало в 17:00 по киевскому времени.

Увидеть битву двух европейских сборных можно будет на телеканале "Интер", где показ игры будет сопровождать традиционная аналитическая студия. Кроме того, трансляцию проведут российский "Матч ТВ" и "Беларусь 5".

Новости
Швеция – Англия: прогноз на четвертьфинал ЧМ-2018

Отметим, что шведам на чемпионате мира забивали только немцы. Сборная Германии единственная команда, которая обыгрывала подопечных Андерссона на турнире.

Напомним, что в 1/8 финала англичане в серии послематчевых пенальти с трудом обыграли команду Колумбии.

Читайте все новости по теме "Чемпионат мира 2018" на Обозревателе.

Тема
Чемпионат мира 2018
Место
РоссияСамара
Объекты
сборная Англии по футболусборная Швеции по футболу
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
1
Смешно
1
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги