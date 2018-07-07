Где смотреть Швеция - Англия: расписание трансляция 1/4 финала ЧМ-2018

Сборная Швеции в четвертьфинале чемпионата мира по футболу сыграет с командой Англии. Встреча состоится в субботу, 7 июля на "Самара Арене".

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию встречи Швеция - Англия. Начало в 17:00 по киевскому времени.

Увидеть битву двух европейских сборных можно будет на телеканале "Интер", где показ игры будет сопровождать традиционная аналитическая студия. Кроме того, трансляцию проведут российский "Матч ТВ" и "Беларусь 5".

Отметим, что шведам на чемпионате мира забивали только немцы. Сборная Германии единственная команда, которая обыгрывала подопечных Андерссона на турнире.

Напомним, что в 1/8 финала англичане в серии послематчевых пенальти с трудом обыграли команду Колумбии.