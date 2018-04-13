Где смотреть "Шахтер" - "Динамо": расписание трансляций

Киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" сыграют в центральном матче 27-го тура чемпионата Украины по футболу в розыгрыше Премьер-лиги. Команды встретятся на харьковском ОСК "Металлист" в субботу, 14 апреля.

"Обозреватель" проведет онлайн-трансляцию матча Шахтер - Динамо. Начало украинского "класико" – в 17:00.

Те, кто не смогут попасть на трибуны харьковской арены, имею возможность поболеть за любимую команду у экранов телевизоров. Прямую трансляцию поединка можно будет увидеть на канале "Футбол 2".

В повторе игру можно будет посмотреть 15 апреля на канале "Футбол 1" в 06:00 и на канале , "Футбол 2" в 10:25.

Напомним, что в 26-м туре "Динамо" и "Шахтер" добыли сухие победы.