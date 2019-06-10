Где смотреть онлайн Украина — Италия: расписание трансляций ЧМ по футболу U-20

В Польше молодежная сборная Украины по футболу во вторник, 11 июня, проведет полуфинальный матч чемпионата мира.

Команда Александра Петракова на городском стадионе в Гдыне поспорит за путевку в решающий матч турнира с итальянцами. Смотрите на OBOZREVATEL онлайн-видеотрансляцию матча Украина – Италия. Начало встречи – в 18:30 по киевскому времени.

Увидеть же противостояние на ТВ можно будет в эфире общенационального телеканала "UA:Перший". Кроме того, игру покажет стримминговая платформа sport.suspilne.media.

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Сборная Украины U-20

Также поединок сборных Украины и Италии покажет польский канал TVP Sport.

Отметим, что в четвертьфинале с Колумбией страшную травму получил лидер сборной Украины Денис Попов. Кроме того, "желто-синим" в матче с Италией не поможет Георгий Цитаишвили, который получил дисквалификацию из-за перебора желтых карточек.

Как сообщал OBOZREVATEL, на чемпионате мира по футболу U-20 был установлен невероятный рекорд результативности.

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