Где смотреть онлайн Спартак – ЦСКА: расписание трансляций матча

В Москве в понедельник, 19 августа, состоится центральный матч шестого тура нового розыгрыша чемпионата России по футболу.

На стадионе "Открытие-Арена" схлестнутся заклятые враги – столичные "Спартак" и ЦСКА. Начало встречи – в 20:00 по киевскому и московскому времени.

Увидеть принципиальное противостояние можно будет в эфире российского телеканала "Матч! Премьер". Вещатель организовывает выездную и студийную аналитические студии. Во время трансляции поединка эксперты и журналисты обсудят шансы команд, ход игры и ее итог.

Спартак – ЦСКА Чемпионат.com

Отметим, что после пяти сыгранных матчей армейцы, которые идут на пятой строчке с 10 очками, опережают извечного конкурента на два пункта. Лидером первенства является "Зенит", в активе которого 14 набранных очков.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский футболист "Зенита" Ярослав Ракицкий спровоцировал скандал в матче чемпионата России.

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