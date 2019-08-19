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Где смотреть онлайн Спартак – ЦСКА: расписание трансляций матча

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В Москве в понедельник, 19 августа, состоится центральный матч шестого тура нового розыгрыша чемпионата России по футболу.

На стадионе "Открытие-Арена" схлестнутся заклятые враги – столичные "Спартак" и ЦСКА. Начало встречи – в 20:00 по киевскому и московскому времени.

Увидеть принципиальное противостояние можно будет в эфире российского телеканала "Матч! Премьер". Вещатель организовывает выездную и студийную аналитические студии. Во время трансляции поединка эксперты и журналисты обсудят шансы команд, ход игры и ее итог.

Новости
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Спартак – ЦСКА

Спартак – ЦСКА

Чемпионат.com

Отметим, что после пяти сыгранных матчей армейцы, которые идут на пятой строчке с 10 очками, опережают извечного конкурента на два пункта. Лидером первенства является "Зенит", в активе которого 14 набранных очков.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский футболист "Зенита" Ярослав Ракицкий спровоцировал скандал в матче чемпионата России.

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Тема
чемпионат России
Место
Россия Москва
Теги
Спартак Москва ЦСКА Москва
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Правильно, не колхозную же УПЛ смотреть)))))))))
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Твари. Зачем нам эта сраная лига и эти вонючие матчи? Вы тут совсем двинулись, обозники?
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