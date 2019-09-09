Матч начался! Где смотреть онлайн Россия – Казахстан: расписание трансляций матча отбора Евро-2020

Сборная России по футболу в понедельник, 9 сентября, проведет очередной матч отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года.

На арене в Калининграде, на которой возникли серьезные проблемы после ЧМ-2018, команда Станислава Черчесова примет казахов. Начало встречи – в 21:45 по киевскому и московскому времени.

Увидеть противостояние одного из лидеров группы с явным аутсайдером можно будет в эфире федерального Первого канала.

Артем Дзюда РФС

Кроме того, трансляцию из Калининграда проведет специализированный российский вещатель "Матч! Премьер". Здесь показ игры будет сопровождать традиционная аналитическая студия с участием экспертов и журналистов.

Как сообщал OBOZREVATEL, на матче отбора Евро-2020 между сборными Франции и Албании произошел грандиозный скандал, за который пришлось извиняться президенту Эммануэлю Макрону.

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