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9 сентября • обновлено в 23:29
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Матч начался! Где смотреть онлайн Россия – Казахстан: расписание трансляций матча отбора Евро-2020

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Сборная России по футболу в понедельник, 9 сентября, проведет очередной матч отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года.

На арене в Калининграде, на которой возникли серьезные проблемы после ЧМ-2018, команда Станислава Черчесова примет казахов. Начало встречи – в 21:45 по киевскому и московскому времени.

Увидеть противостояние одного из лидеров группы с явным аутсайдером можно будет в эфире федерального Первого канала.

Новости
Сборная Украины установила исторический рекорд в отборе Евро-2020

Артем Дзюда

Артем Дзюда

РФС

Кроме того, трансляцию из Калининграда проведет специализированный российский вещатель "Матч! Премьер". Здесь показ игры будет сопровождать традиционная аналитическая студия с участием экспертов и журналистов.

Как сообщал OBOZREVATEL, на матче отбора Евро-2020 между сборными Франции и Албании произошел грандиозный скандал, за который пришлось извиняться президенту Эммануэлю Макрону.

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Тема
Евро-2020
Место
Россия Калининград
Тег
сборная Украины по футболу
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Нахрена это смотреть?
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2 из 3 ответов | показать все
Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Евгений Зеленский, да називай себе наіумнєйшим - від цього розуму не додасться.
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Попович Олег
Попович Олег
Евгений Зеленский, С какого это старший брат? Сколько лет Киеву и Мацкве?
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