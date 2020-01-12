Где смотреть онлайн "Реал" - "Атлетико": расписание трансляций Суперкубка Испании

Мадридский "Реал" в воскресенье, 12 января, примет земляков из "Атлетико" в финале Суперкубка Испании.

Решающий поединок турнира пройдет на стадионе имени Короля Абдуллы в Спортивном городке Джидды (Саудовская Аравия). Начало в 21:00 по киевскому времени (22:00 мск).

В прямом эфире финал покажут российские телеканалы "Матч ТВ", "Матч! Футбол 1" и "Сила". Кроме того, трансляция запланирована на крупнейшем в Восточной Европе и СНГ OTT/VOD видеосервисе Megogo.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 января немецкий игрок мадридского "Реала" Тони Кроос отметился фантастическим голом в полуфинале Суперкубка Испании.

В матче против "Валенсии" нападающий сборной Германии забил прямым ударом с углового. В футболе такой мяч называют "сухой лист".

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