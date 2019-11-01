Где смотреть онлайн Премьер-лигу Украины: расписание трансляций 13-го тура

В чемпионате Украины по футболу 2-3 ноября будут сыграны матчи 13-го тура розыгрыша Премьер-лиги.
Лидеры первенства "Шахтер" и "Динамо" после кубкового противостояния встретятся с командами из Львова. "Горняки" сыграют на выезде с "Карпатами", а "Динамо" на своем поле примет главного аутсайдера первенства "Львов".
Традиционно игры тура можно будет увидеть в эфире телеканалов "Футбол 1", "Футбол 2", ZIK, УНИАН и 2+2. Вашему вниманию полное расписание игрового дня.
Премьер-лига Украины
13-й тур
2 ноября (суббота)
14:00. "Ворскла" – "Десна", "Футбол 2"
Полтава, стадион "Ворскла" имени Алексея Бутовского
Главный арбитр: Дмитрий Кутаков
14:00. "Карпаты" – "Шахтер", ZIK
Львов, стадион "Украина"
Главный арбитр: Игорь Пасхал
3 ноября (воскресенье)
14:00. "Александрия" – "Мариуполь", "Футбол 1"
Александрия, стадион "Ника"
Главный арбитр: Денис Бондаренко
14:00. "Днепр-1" – "Зоря"
Днепр, стадион "Днепр-Арена"
Главный арбитр: Константин Труханов
17:00. "Динамо" – "Львов", 2+2
Киев, НСК "Олимпийский"
Главный арбитр: Анатолий Абдула
19:30. "Колос" – "Олимпик", "Футбол 1"
Киев, стадион "Оболонь-Арена"
Главный арбитр: Игорь Бондарь
Как сообщал OBOZREVATEL, Украинская ассоциация футбола (УАФ, бывшая – ФФУ) жестоко наказала бразильского легионера "Шахтера" Алана Патрика.
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