Где смотреть онлайн Премьер-лигу Украины: расписание трансляций 13-го тура

В чемпионате Украины по футболу 2-3 ноября будут сыграны матчи 13-го тура розыгрыша Премьер-лиги.

Лидеры первенства "Шахтер" и "Динамо" после кубкового противостояния встретятся с командами из Львова. "Горняки" сыграют на выезде с "Карпатами", а "Динамо" на своем поле примет главного аутсайдера первенства "Львов".

Традиционно игры тура можно будет увидеть в эфире телеканалов "Футбол 1", "Футбол 2", ZIK, УНИАН и 2+2. Вашему вниманию полное расписание игрового дня.

Премьер-лига Украины

13-й тур

2 ноября (суббота)

14:00. "Ворскла" – "Десна", "Футбол 2"

Полтава, стадион "Ворскла" имени Алексея Бутовского

Главный арбитр: Дмитрий Кутаков

14:00. "Карпаты" – "Шахтер", ZIK

Львов, стадион "Украина"

Главный арбитр: Игорь Пасхал

3 ноября (воскресенье)

14:00. "Александрия" – "Мариуполь", "Футбол 1"

Александрия, стадион "Ника"

Главный арбитр: Денис Бондаренко

14:00. "Днепр-1" – "Зоря"

Днепр, стадион "Днепр-Арена"

Главный арбитр: Константин Труханов

17:00. "Динамо" – "Львов", 2+2

Киев, НСК "Олимпийский"

Главный арбитр: Анатолий Абдула

19:30. "Колос" – "Олимпик", "Футбол 1"

Киев, стадион "Оболонь-Арена"

Главный арбитр: Игорь Бондарь

Как сообщал OBOZREVATEL, Украинская ассоциация футбола (УАФ, бывшая – ФФУ) жестоко наказала бразильского легионера "Шахтера" Алана Патрика.

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