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Где смотреть онлайн Казахстан - Россия: расписание трансляций отбора Евро-2020

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Сборная России по футболу в субботу, 24 марта, проведет свой второй матч отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года.

После поражения от Бельгии, команда Станислава Черчесова в Астане на стадионе "Астана Арена" в поединке группы I сразится с Казахстаном. Начало встречи — в 15:55 по киевскому времени.

Сборная Казахстана

Сборная Казахстана

vesti.kz

Увидеть игру хозяев чемпионата мира 2018 года и команды Михала Билека можно будет в прямом эфире тематического украинского телеканала "Футбол 2".

Также поединок запланирован в эфирной сетке российских "Матч ТВ!" и "Матч Премьер".

В записи игру 24 марта в 23:30 покажет "Матч Премьер", 25 марта в 00:10 "Матч! Футбол 1" и в 05:00 "Матч! Футбол 3".

Фаворитом матча считается сборная РФ. Ставки на победу гостей поля принимаются с коэффициентом 1,83. Ничья оценивается котировкой в 3,40. А показатели на успех казахстанских футболистов достигают уровня 4,60.

Где смотреть онлайн Казахстан - Россия: расписание трансляций отбора Евро-2020

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Напомним, что 22 марта в отборе на Евро-2020 стартовала и сборная Украины. Подопечные Андрея Шевченко в Лиссабоне сыграли вничью с Португалией.

Свой следующий матч "сине-желтые" проведут с Люксембургом 25 марта. Букмекеры уже сделали прогноз на этот поединок.

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Тема
Евро-2020
Место
КазахстанАстана
Теги
сборная России по футболусборная Казахстана по футболу
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