Где смотреть онлайн Динамо – АЗ: расписание трансляций матча Лиги чемпионов

Киевское "Динамо" во вторник, 15 сентября, проведет матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с нидерландским АЗ.

Команда Мирчи Луческу за путевку в плей-офф отбора поспорит с соперником на поле НСК "Олимпийский", попасть на который зрители не смогут. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Динамо – АЗ. Время начала – в 20:00.

Увидеть противостояние можно будет в прямом эфире на канале 2+2. Кроме того, об игре будут рассказывать на YouTube-канале проекта FootballHub.

Отметим, что победитель пары "Динамо" – АЗ в следующем раунде квалификации сразится с сильнейшим в противостоянии "Гент" (Бельгия) – "Рапид" (Австрия).

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу определился с балластом в команде.

Узнай результаты матчей Лиги чемпионов у нас в Telegram!