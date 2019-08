Где смотреть онлайн АЗ Алкмаар - Мариуполь: расписание трансляций матча Лиги Европы

15 августа состоится ответный матч 3-го раунда квалификации Лиги Европы, в котором "Мариуполь" сыграет на выезде с АЗ (Нидерланды). Игра пройдет в Гааге на стадионе "Карс Джинс".

Напомним, что накануне на домашнем стадионе АЗ - арене АФАС - произошло ЧП: на трибуны обрушилась крыша. Таким образом, проведение еврокубкового поединка на стадионе, построенном в 2006 году и вмещающем 17 тысяч зрителей, оказалось невозможно.

Just as well there wasn't fans in the stadium at the time!... #AZStadion #AZAlkmaar #AZStadium https://t.co/j0KoWdJpoL