Где смотреть онлайн АЗ Алкмаар - Мариуполь: расписание трансляций матча Лиги Европы

15 августа состоится ответный матч 3-го раунда квалификации Лиги Европы, в котором "Мариуполь" сыграет на выезде с АЗ (Нидерланды). Игра пройдет в Гааге на стадионе "Карс Джинс".

Напомним, что накануне на домашнем стадионе АЗ - арене АФАС - произошло ЧП: на трибуны обрушилась крыша. Таким образом, проведение еврокубкового поединка на стадионе, построенном в 2006 году и вмещающем 17 тысяч зрителей, оказалось невозможно.

УЕФА принял решение о переносе матча Лиги Европы против "Мариуполя" на стадион в Гааге.

Поединок АЗ - "Мариуполь" можно будет увидеть в прямой трансляции на телеканале "Футбол 1". Начало встречи - в 21.30.

"Мариуполь" тестирует поле стадиона в Гааге ФК "Мариуполь"

Отметим, что первая игра в Одессе между командами не принесла забитых мячей - 0:0. Таким образом, на выезде команду Александра Бабича устроит даже результативная ничья.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Ньоне состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги Европы, на которой "Заря" и "Мариуполь" узнали своих потенциальных соперников.

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