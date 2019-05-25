Где смотреть онлайн 31-тур Премьер-лиги: расписание трансляций

В чемпионате Украины по футболу 25-26 мая проходят матчи 31-го тура розыгрыша Премьер-лиги.

Центральным поединком игрового дня станет противостояние в Харькове, где донецкий "Шахтер" уже в статусе чемпиона Украины в донецком дерби будет экзаменовать ФК "Мариуполь".

По традиции болельщики смогут увидеть все матчи первенства на каналах "Футбол 1", "Футбол 2", ZIK и 2+2. Вашему вниманию расписание 31-го тура УПЛ.

25 мая, суббота

17:00, "Десна" - "Арсенал-Киев", Футбол 1

Чернигов, стадион им. Ю. Гагарина

Главный арбитр: Абдула А.Б. (Харьков)

17:00, "Ворскла" - "Черноморец" (Одесса), Футбол 2

Полтава, стадион "Ворскла" им. А.Бутовского

Главный арбитр: Бойко С.М. (Киевская обл.)

17:00, "Карпаты" - "Олимпик" (Донецк), ZIK

Львов, стадион "Украина"

Главный арбитр: Труханов К.В. (Харьков)

26 мая воскресенье

17:00 "Динамо" - ФК "Львов", 2+2

Киев, НСК "Олимпийский"

Главный арбитр: Иванов Ю.В. (Донецкая обл.)

19:30 "Шахтер" (Донецк) - "Мариуполь", Футбол 1

Харьков, ОСК "Металлист"

Главный арбитр: Коваленко А.А. (Полтава)

19:30"Заря" (Луганск) - "Александрия", 2+2

Запорожье, "Славутич-Арена"

Главный арбитр: Бондаренко Д.Е. (Одесса)

Как сообщал OBOZREVATEL, в матче 30-го тура УПЛ "Шахтера" на поле ОСК "Металлист" сыграл вничью со своим извечным соперником - киевским "Динамо"

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!