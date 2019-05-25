ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Новости футбола

Где смотреть онлайн 31-тур Премьер-лиги: расписание трансляций

953Читать материал на украинском

В чемпионате Украины по футболу 25-26 мая проходят матчи 31-го тура розыгрыша Премьер-лиги.

Центральным поединком игрового дня станет противостояние в Харькове, где донецкий "Шахтер" уже в статусе чемпиона Украины в донецком дерби будет экзаменовать ФК "Мариуполь".

По традиции болельщики смогут увидеть все матчи первенства на каналах "Футбол 1", "Футбол 2", ZIK и 2+2. Вашему вниманию расписание 31-го тура УПЛ.

25 мая, суббота

17:00, "Десна" - "Арсенал-Киев", Футбол 1
Чернигов, стадион им. Ю. Гагарина
Главный арбитр: Абдула А.Б. (Харьков)

17:00, "Ворскла" - "Черноморец" (Одесса), Футбол 2
Полтава, стадион "Ворскла" им. А.Бутовского
Главный арбитр: Бойко С.М. (Киевская обл.)

17:00, "Карпаты" - "Олимпик" (Донецк), ZIK
Львов, стадион "Украина"
Главный арбитр: Труханов К.В. (Харьков)

26 мая воскресенье

17:00 "Динамо" - ФК "Львов", 2+2
Киев, НСК "Олимпийский"
Главный арбитр: Иванов Ю.В. (Донецкая обл.)

19:30 "Шахтер" (Донецк) - "Мариуполь", Футбол 1
Харьков, ОСК "Металлист"
Главный арбитр: Коваленко А.А. (Полтава)

19:30"Заря" (Луганск) - "Александрия", 2+2
Запорожье, "Славутич-Арена"
Главный арбитр: Бондаренко Д.Е. (Одесса)

Новости
"Танцы Maruv": Бойко устроил "расправу" над футболистом "Шахтера"

Как сообщал OBOZREVATEL, в матче 30-го тура УПЛ "Шахтера" на поле ОСК "Металлист" сыграл вничью со своим извечным соперником - киевским "Динамо"

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Премьер-лига Украины" на OBOZREVATEL.

Тема
Премьер-лига Украины
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения