Где смотреть онлайн 3-й тур УПЛ: календарь, расписание, таблица

В украинской футбольной Премьер-лиге 26-27 сентября пройдут матчи четвертого тура национального первенства.

Лидер чемпионата "Ворскла" примет на своем поле "Мариуполь", занимающее второе место "Динамо" сыграет в Киеве с "Минаем", а действующий чемпион "Шахтер" – с "Олимпиком".

По традиции болельщики смогут увидеть трансляции матчей на каналах "Футбол 1" и "Футбол 2". Вашему вниманию полное расписание игрового дня.

Премьер-лига. 4-й тур

26 сентября (суббота)

14:00. "Минай" – "Динамо", "Футбол 2"

Киев, стадион "Олимпийский"

Главный арбитр: Виталий Романов

17:00. "Ворскла" – "Мариуполь", "Футбол 2"

Полтава, стадион "Ворскла" имени Алексея Бутовского

Главный арбитр: Владимир Новохатний

19:30. "Александрия" – "Днепр-1", "Футбол 2"

Александрия, стадион "Ника"

Главный арбитр: Игорь Пасхал

27 сентября (восркесенье)

14:00. "Львов" – "Заря", "Футбол 1"

Львов, стадион "Украина"

Главный арбитр: Александр Омельченко

17:00. "Шахтер" – "Олимпик", "Футбол 1"

Киев, стадион "Олимпийский"

Главный арбитр: Анатолий Абдула

19:30. "Десна" – "Рух", "Футбол 1"

Чернигов, стадион имени Юрия Гагарина

Главный арбитр: Денис Шурман

19:30. "Колос" – "Ингулец", "Футбол 2"

Коваливка, стадион "Колос"

Главный арбитр: Александр Дердо

Как сообщал OBOZREVATEL, донецкий "Шахтер" в перенесенном матче второго тура Премьер-лиги сенсационно сыграл вничью с "Рухом".