Где смотреть футбольный матч Россия - Бразилия: расписание трансляций

Сборная России по футболу в пятницу, 23 марта, сыграет товарищеский матч против сборной Бразилии. Встреча пройдет в Москве на стадионе "Лужники".

Украинские телеканалы не будут транслировать эту встречу.

Все желающие поболеть за пятикратных чемпионов мира смогут это сделать перед телевизорами, настроенными на российские "Первый канал" или "Матч! Футбол 1". Начало в 18:00 по киевскому времени.

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В записи игра будет доступна на следующих телеканалах:

- 23 марта, 23:40 - "Матч! Футбол 3"

- 24 марта, 06:30 - "Матч! Футбол 1"

- 24 марта, 11:15 - "Матч ТВ"

- 24 марта, 13:10 - "Матч! Футбол 2"

Ранее "Обозреватель" сообщал, что сборная России из-за кошмарной травмы потеряла лучшего форварда.