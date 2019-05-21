Где смотреть Шахтер - Динамо: расписание трансляций

Киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" сыграют в центральном матче 30-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге.
Шахтер - Динамо
Игра состоится в среду, 22 мая, в Харькове на ОСК "Металлист". Это будет уже шестая встреча соперников в текущем сезоне.
OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Шахтер - Динамо. Начало встречи — в 19:30.
Увидеть очередную классическую битву украинского футбола можно будет благодаря прямой трансляции на канале "Футбол 2".
Напомним, что матч 25-го тура на НСК "Олимпийский" между этими командами завершился со счетом 0:0, а Денис Бойко отбил пенальти на последних секундах.
Во время поединка фанаты столичной команды вывесили на трибунах чучело Жуниора Мораеса, которое подвесили за "шею".
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